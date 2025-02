Stand: 21.02.2025 09:30 Uhr Bunnsdagswahl: Wohrschau för Fake-Video

Man övermorgen warrt aver eerstmal noch de Bunnsdag wählt. Un in den Tosamenhang wohrschaut nu Hamborgs Wahlleitsmann Oliver Rudolf vör en Fake-Video, wat dat in’t Internet geven deit. In den Film warrt wiest, woans schienbore Bunnsdags-Breefwahlümslääg apen maakt warrt un de Stimmzeddels, wo dat Krüüz bi de AfD maakt worrn is, de warrt denn achterran in en Schredder packt. De Film is, so as Oliver Rudolf dat seggen deit: „de perfide Versöök, uns demokraatsche un fre’e Wahlen to delegitimeren."

