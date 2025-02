Stand: 21.02.2025 09:30 Uhr Hamborger Haven: Geld för Flach in Steenwarder

In’n Hamborger Haven geiht dat mit Boarbeiden los, wo se denn en dörtig Hektar groot Flach so trechmaken doot, dat een dat later denn ok bruken kann. Dat geiht üm en Flach in Steenwarder, wat dor al siet mehre Johren braak liggen deit. Un dor schüllt denn later Firmen op henkamen. Wat för welk Ünnernehmens dat denn sünd, dat schall denn tokamen Johr fastleggt warrn. Man nu steiht aver al fast, dat dor nich noch en Containerterminal bavento op boot warrn schall. För dat Praatmaken un de Boarbeiden nu plaant de Havenverwalten HPA alltohoop üm un bi 180 Millionen Euro in.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch