Stand: 21.02.2025 09:30 Uhr Israel: Verkehrte Liek övergeven

De Hamas hett güstern veer Lieken vun’e Gieseln an Israel övergeven. Man so as dat nu utsehn deit hett de Terrororganisatschoon dorbi woll en verkehrte Froensliek uthännigt. So as Israel dat seggt, hannelt sik dat bi de een Liek nich üm de Mudder vun twee lütte Jungs, wat twee- un fiefjöhrige Bröder sünd un de bi de Övergaav ok to de Lieken mit tohören deen. En israel’sche Armeespreker snack nu vun en eernsthaften Verstoot gegen de Afspraak rund üm de Wapenroh.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch