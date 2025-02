Stand: 21.02.2025 09:30 Uhr Rahlsteed: Füer in’e 8. Etaag

In Rahlsteed hett dat güstern Avend in en Hoochuus in de achten Etaag brennt. De Füerwehr is bi den Insatz mit üm un bi sösstig Lüüd in de Straat Anklamer Ring togang ween. De Flammen slögen al ut dat Fenster rut vun de Wahnen, wo dat brennt hett. Een Minsch is bi de ganze Saak swoor wat bi to Schaden kamen. Dörtig anner Lüüd müssen ne Tiet lang in en Bus ünnerkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch