Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Gröne gegen to hoge Meden

Hamborgs Grönen-Spitzenkandidaatsch Katharina Fegebank, de will en städt’sche Stee hebben, wo en Meden-Woker mellen kann. Wat Fegebank seggt, sünd de hogen Wahnkossen opstunns dat wichtigste soziaalpolit’sche Thema in Hamborg. Dat sä se in’t Interview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journaal. Dat müss ok mehr Soziaalwahnungen geven, de apentlich Stütt kriegen doot.

