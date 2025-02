Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Waterstoff in Stahl-Produktschoon

Arcelor Mittal, de kann eerst veel later as plaant Stahl mit Hölp vun grönen Waterstoff herstellen. En Spreker hett to NDR 90,3 seggt, dat dat Geld vun’n Bund, dat toseggt weer, noch nich dor is. Mit dat Geld wull Arcelor Mittal bi de Produktschoon grönen Waterstoff insetten, üm so de CO2-Emissionen düütlich daaltobringen. Op dat Gelänn vun’t fröhere Köhlenkraftwark in Moorborg, dor is de Waterstoffproduktschoon in‘n Tietplaan. Dat meent de Ümweltbehöörd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch