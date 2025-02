Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Streik in de Binnenstadt

Mag wenn, dat vundaag in Kunnenzentren oder bi Lannsbedrieven keen Beraden stattfinnen doot. Denn de Anstellten vun de Stadt, de sünd opropen dorto, hüüt de Arbeid daaltoleggen. De Warkschopp Ver.di, de will dörchsetten, dat in’n Tarif wat binnen steiht vun wegen Deeltiet in’t Öller. Vun Klock twee af an, dor demonstreert se in de Binnenstadt.

