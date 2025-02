Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Strafen för E-Scooters

Verkeert afstellte E-Scooters op Footwegen – doröver ärgert sik de Lüüd in Hamborg ümmer wedder. De Stadt, de will nu mehr dorgegen vörgahn. Vun nu af an kosst dat Bußgeld. Wenn Polizei oder Lannsbedriev Verkehr E-Scooters finnen doot, de rümliggt, denn köönt se se ümstellen. Dat kosst denn 30 Euro. 100 Euro warrt dat kossen, wenn de Stadt de E-Scooters afsleppen mutt.

