Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Striet un Brand in Rothenborgsoort

In Rothenborgsoort hett en Striet ünner Navers wohl to en Brand in en Wahnen föhrt. De Polizei weer ropen worrn wegen Larm an den Billwarder Ne’en Diek. As se indrapen weer, hett dat brennt in dat Huus. De Füerwehr hett mehrere Bewahners in Sekerheit bröcht. En poor dorvun harrn en lichte Rookvergiften. De Meder vun de Wahnung, de brennt hett, de steiht ünner Verdacht, dat he dat Füer leggt harr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch