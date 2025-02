Stand: 20.02.2025 09:30 Uhr Bündnis gegen Eensamkeit

In Hamborg hebbt sik 14 Institutschonen to en Bündnis gegen Eensamkeit tosamensloten. Dor wüllt tokünftig u.a. Boogenossenschoppen, de Börgerstiften, de Parität’sche un dat Freewilligennettwark Aktivoli tosamenarbeiden. Dat Bündnis will, dat Anbotten mehr to sehn sünd un op annere Stadtdelen överdragen warrt. De Lüüd, de sik dor engageert, de schüllt sik ok beter vernetten. In‘n Mai, dor will dat Bündnis bi en bunnswiete Aktschoonsweek gegen Eensamkeit mitmaken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch