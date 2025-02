Stand: 19.02.2025 09:30 Uhr Breefwahl in Hamborg

In Hamborg hett en Drüttel vun de Wählers al bi de Bunnsdagswahl wählt. Wokeen nu noch Breefwahl maken will, mutt sik man ranhollen. Mööglicherwies duert dat mit de Post to lang. De Hamborger Leidsmann vun de Wahl raadt dorto, beter gliek na't Wahlzentrum an'n Gerhart-Hauptmann-Platz to gahn. Wokeen Fragen to de Wahl hett, kann an't Wekenend op't Amt anropen. Dat gifft en Hotline: de een-een-fief – vun Klock acht bet Klock süss.

