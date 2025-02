Stand: 19.02.2025 09:30 Uhr Streik op de Ämter

Morgen warrt in Hamborgs Ämter woll nich so veel lopen – de Warkschop Verdi hett to'n Streik opropen. Verdi verlangt, dat Deeltietarbeit in't Öller tariflich regelt warrn müss. De Stadt Hamborg will dat man nich. As Stadtstaat hett Hamborg en Sünnerrull. De Streik morgen hett nix mit de Tarifverhanneln för'n apentlichen Deenst in Potsdam to daan. In Potsdam is bi de Verhanneln in de twete Runn nix rutsuert: So kann dat denn düütschlandwiet ok noch vör de Wahl Streiks geven.

