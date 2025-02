Stand: 19.02.2025 09:30 Uhr Lichter an'n Heven

Düsse Nacht weer an Heven en Reeg Lichter to sehn. Düütschlandwiet röpen Minschen bi de Polizei an. De Laagdeenst vun de Hamborger Polizei hett de Saak an'n Morgen noch mal kloor maakt: Man wüss vun en Objekt, dat in de Atmosphär rinflagen weer. Dat Weltruumlaagzentrum vun de Bunnswehr mellt, dat dat en US-Satellit ween weer – den harrn se nich mehr bruukt un so harrn se dat Ding plaant to'n Afstörten bröcht. Över Hamborg kunn man dat gegen Viddel vör fief sehn.

