Stand: 19.02.2025 09:30 Uhr Schoolwahl in Hamborg

In Hamborg warrt Gymnasien un Stadtdeelscholen beid gliek giern wählt. Dat wiest de Tahlen vun de Föfftklässlers, de an de Scholen anmellt worrn sünd. Tosamentellt warrt in'n Sommer bummelig 16.900 Schölers de School wesseln. Dat sünd dreihunnertföfftig mehr as in't verleden Johr. In de Bezirken Mitt, Noord, Harborg un Bardörp wullen mehr Schölers op en Stadtdeelschool. In Altno, Wandsbek un Eimsbüttel hefft Gymnasien de Nees vörn.

