Trump: Kritik an Ukraine

US-Präsident Donald Trump is na'n Uttusch mit Russland över de Ukraine op Kritik ingahn. Indirekt geev he de Ukraine de Schuld doran, dat de Krieg al drei Johr lang duert. De Ukrainers harrn al lang en Deal mit Russland maken kunnt, so Trump. In Europa gifft dat Kritik doran, dat de Ukraine nich bi'n Uttuusch twüschen de USA un Russland dorbi ween kunn.

