Stand: 19.02.2025 09:30 Uhr Füer in Rahlsteed

In Rahlsted hett an'n Avend en Wohnen in en Mehrfamilienhuus brennt. De Füerwehr seggt, dat leeg mööglicherwies an en technischen Defekt. De Bewahners weren nich to Huus. Vun de annern Lüüd in't Huus hefft welk Rookvergiftens kregen – twee vun jüm sünd na en Klinik kamen.

