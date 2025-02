Stand: 18.02.2025 09:30 Uhr Kanzlerkannidaten in’e ARD-Wahlarena

Kort för de Bunnsdagswahl hebbt sik de veer Topkannidaten vun‘e SPD, Union, Grönen un AfD güstern Avend in’t Fernsehen in‘e ARD noch mal de Fragen vun welk Wählerslüüd stellt hatt. Bunnskanzler Olaf Scholz worv dorbi blangen anner Saken för en Rentengarantie. CDU-Böverste Friedrich Merz künnig massiv Körten bi’t Börgergeld an. AfD-Vörsittersch Alice Weidel snack sik op Nafraag för de Gliekstellen vun homosexuelle Partnerschopen ut, man se sä aver ok dorto „ahn dat Institut vun de Eh twüschen Mann un Fro to beröhren“. In dat Wahlprogramm sett ehr Partei op de traditschonelle Vadder-Mudder-Kind-Familje. Un Grönen-Kannidaat Robert Habeck verlang, dat ok mehr wat op Klimaschuul keken warrt.

