Stand: 18.02.2025 09:30 Uhr Dennis Thering in’n Snack to de Börgerschopswahl

De ne’e Köhlbrandbrüch un de A26-Oost: Dat sünd för de Hamborger CDU twee grote Projekten, de düütlich gauer kamen schullen. Dat möök Dennis Thering in dat Topkannidaten-Interview to de Börgerschopswahl vun Hamborg Journal un NDR 90,3 düütlich. Denn beide Projekten weren elementar wichtig för den Haven, de Weertschoop alltohoop un för den Hamborger Süden. Bavento wull Thering, dat een bi den ganzen Barg an Bosteden in mehr Schichten arbeidt dee. In dat Interview sä Thering ok wat to de AfD un möök nochmal kloor, dat dat mit de AfD keen Tosamenarbeit geven wöör.

