Stand: 18.02.2025 09:30 Uhr Överfall op Juwelierladen

In Harvestehuud is en Juwelierladen överfullen worrn. Twee Keerls in düstere Kledaasch schüllt güstern Avend den Besitter vun den Laden Goldankoop in de Böverstraat bedrauht hebben. So as de Polizei dat seggt, grepen se em an un weren denn achterran mit de klauten Saken in Richt na de Grindelhoochhüüs hen utneiht. Woveel se klaut hebbt, dat is noch nich seggt worrn. Bet in de Nacht rin hett de Polizei na de Keerls söcht hatt. Man bet nu hebbt se jüm noch nich faatkregen. De Besitter vun den Laden bleev wietgahns unversehrt. De Polizei söcht nu Tügen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch