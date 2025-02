Stand: 18.02.2025 09:30 Uhr USA un Russland wüllt vundaag tohoop snacken

De USA wüllt vundaag mit Russland tohoop över en mööglichen Freden för de Ukrain snacken. US-Butenminister Marco Rubio süht dat Ganze eerstmal as en Test mit sien russ‘schen Amtskollegen Sergej Lawrow an. Man Vertrederslüüd vun’e Ukrain un vun Europa sitt denn aver in Riad, de Höövtstadt vun Saudi-Arabien, nich mit an’n Disch. De ukrain’sche Präsident Wolodymyr Selenskyj sä al vörher, dat he dat, wat bi sone bilateralen Snacks bi rutsuern dee, nich gellen laten wull.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch