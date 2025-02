Stand: 17.02.2025 09:30 Uhr TV-Quadrell bi RTL

Een Week vör de Bunnsdagswahl hebbt de veer Kanzlerkandidaten an'n Avend nochmal jem ehre polietschen Positschonen verkloort. Bi RTL hett CDU-Baas Friedrich Merz verlangt, dat mit de Taliban snackt warrn müss wegen Afschuven na Afghanistan. Vizekanzler Robert Habeck hett dat aflehnt. Bunnskanzler Olaf Scholz hett verspraken, dat illegale Towannern schull begrenzt warrn. De AfD-Kandidatin Alice Weidel sä, bi de Migratschoon harr man dat nu mit en Kontrollverlust to doon. Merz will de Weertschop dör weniger Stüerlast ankurbeln, man Scholz un Habeck sett op Prämien för Firmen, de investeren wüllt. Weidel will vör allen, dat de Stroom billiger warrt. Un wat de Ukraine angeiht, dor steiht se achter den Kurs vun de Trump-Regeern.

