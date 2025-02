Stand: 17.02.2025 09:30 Uhr BSW-Wahlprogramm för Hamborg

"Hamburg verdient mehr" - disse Överschrift hett dat BSW sien Wahlprogramm för de Börgerschop geven. Ünner annern verlangt de Partei dorin, dat an de Hamborger Universitäten nix mehr erforscht warrn schall, wat Stütt för't Militär bringen kunn. Wieder steiht in't Programm, dat müss en Ünnersökens-Utschuss geven för de Corona-Regeln. Un en ne'e Köhlbrandbrüch lehnt dat BSW af un will lever de ole saneren laten. Bi den aktuellen NDR-Hamburg-Trend steiht dat BSW bi dree Perzent un wörr also nich över de Fief-Perzent-Hürd röverkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch