Stand: 17.02.2025 09:30 Uhr Maleschen in de Billstraat

Ok knapp twee Johr na dat Grootfüer in de Hamborger Billstraat is de List vun de Missständ dor noch lang. De Stadt versöcht aver, dor allens in de Reeg to bringen, un dorför gifft dat en so nöömte "Taskforce". Bi betto söven Groot-Razzien hebbt se chaotische Lagers opdeckt, Swartarbeit un Mängel bi Arbeitsschutz un Ümweltschutz. Op de Grundstücken an de Billstraat hett de Stadt middewiel en Vörkoopsrecht, aver dat hett se noch nich anwennt.

