Brietsche Vörslääg för de Ukraine

Wat kann Europa to en mööglichen Freden in de Ukraine bidrägen? Doröver wüllt hüüt in Paris en Reeg vun Böverste vun europäische Länner Raat slaan. Thema sünd ok de US-Plaans, mit Russland dat Verhanneln antofangen. Vör dat Drepen hett de brietsche Premier Keir Starmer seggt, sien Land wull bi de Sekerheitsgarantien för de Ukraine en wichtigen Part övernehmen. In en Gastbidrag för den "Daily Telegraph" schreev Starmer, Grootbritannien kunn dor na Kriegsenn ok Suldaten statschoneren.

