Stand: 15.02.2025 09:30 Uhr Sekerheitskunferenz

In düsse Minuten geiht de twete Dag vun de Münchner Sekerheitskunferenz los. Besünners gespannt sünd se op de Reed vun Bunnskanzler Olaf Scholz. Dat is to vermoden, dat he ok op dat ingahn warrt, wat US-Vizpräsident J.D Vance seggt hett. De harr güstern in München den Europäern vörhollen, dat se Demokratie un de Freeheit vun de Menen nich noog achten doot. Dat harr Verdedigensminister Boris Pistorius in sien Reed al düütlich toüchwesen.

