Stand: 15.02.2025 09:30 Uhr Thea Bock is doot

De fröhere Gröne Politikersch Thea Bock is doot. Se is Anfang Februar mit 86 Johrn sturven. Bock weer een vun de Lüüd, de de Gröön-Alternativen-List in Hamborg gründt hett. 1982 hett se to de eersten grönen Afornten tellt, de een in de Börgerschop wählt hett. 1988 wessel Bock denn na en Striet mit den fundamentalist’schen Flögel vun ehr Partei na de SPD hen. Von 1991 bet 1994 weer se Afornte vun de SPD in’n düütschen Bunnsdag.

