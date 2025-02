Stand: 15.02.2025 09:30 Uhr Ne’e Bezirksamtsböverste

De Sozialdemokraatsche Bettina Schomburg is ne’e Bezirksamtsböverste in Hamborg Noord. Un dormit is se de Nafolgersch vun Michael Werner-Boelz vun de Grönen. Güstern hett de 52-Johrige ehr Benöömoorkunn kregen. Dat is bummelig twee Maand her, dor hebbt se Schomburg al to de ne’e Bezirksamtsböverste wählt. Se warrt en Koalitschoon ut SPD, CDU un FDP vörstahn. Man de warrt eerst noch bildt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch