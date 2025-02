Stand: 15.02.2025 09:30 Uhr Metzenstekeree in Ottensen

Blödigen Familienstriet in Ottensen. Wat vun de Polizei to hören is, sünd dorbi güstern Avend in‘n Piependreiherweg twee Keerls dörch Metzensteken swoor an’t Lief to Schaden kamen. De 22 un 56 Johr olen Mannslüüd sünd na’t Krankenhuus henkamen. En 51-johrige Fru kreeg en Schock. De Minsch, de dor üm sik staken hett, is noch op de Flucht. Woans dat to den Striet kamen is, dat is noch nich rut. De Kriminalpolizei is noch an’t Ermiddeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch