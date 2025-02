Stand: 15.02.2025 09:30 Uhr Football-Bunnsliga

In't Freedagsspeel vun de Football-Bunnsliga sünd Augsborg un Leipzig an'n Avend mit en 0:0 ut‘nannergahn. In de twete Liga harr Köln in Magdeborg mit en 0:3 dat Nasehn. Un denn hett noch Paderborn gegen Münster 2:0 speelt. In de eerste Bunnsliga kriggt St.Pauli vundaag Freeborg to Besöök. Tweetligist HSV speelt morgen in Regensborg.

