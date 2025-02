Stand: 15.02.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Af un an kickt twüschen all de Wulken ok mal de Sünn dörch. Mehr as twee Graad schafft de Temperaturen aver nich. Un de Wind kümmt vundaag jümmer mal ut en anner Richt.

Morgen süht dat bi een lütten Graad recht wat fründlich ut.

