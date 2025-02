Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr Ne’e Plaans för leddige Büro-Rüüm

In Hamborg staht vele Büros leddig, man Wahnen fehlt. Un nu schall dat dat eerste Mal passeren, dat ut Büro-Rüüm, denn Rüüm för’t Wahnen maakt warrt. Dat is NDR 90,3 nu wies worrn. De Plaan is, dat in en vörmalig Huus, wo mal en Versekern binnen ween is un wat an de Ludwig-Erhard-Straat liggen deit, 120 Wahnen henkamen schüllt. Un bi en anner Büro-Huus schüllt denn nochmal bavento 200 Wahnen binnenin ut maakt warr. Man de Ümbo warrt meist jüst so düer, as wenn een nee boot harr.

