Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr Ne’e Infos to den Anslag in München

Na den mootmaatlichen Anslag in München mutt de verdächtige Keerl vundaag nu na’n Haftrichter hen. De Afghaan weer güstern mit en Auto in en Reeg Lüüd rinraast, de jüst bi en Demo mit ‘bi ween sünd. 30 Lüüd vun jüm sünd bi de ganze Saak bi to Schaden kamen. An’n Avend hett Bayerns Binnenminister Herrmann de eersten Infos, de een över den 24 Johr olen Keerl to weten kregen harr, nochmal richtigstellt. Denn anners as dat toeerst heten dee, weer de Keerl nich verplicht ween uttoreisen, sünnern he harr en sonöömten Openthaltstitel un dröff in Düütschland ok arbeiden. Un bavento, ok anners as dat toeerst heten dee, weer de Keerl in de Tiet vör düssen Anslag ok nich straaffällig worrn.

