Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr Ne’e Kriminaalstatistik för Hamborg

Hamborg is en sekere Stadt. Dat hett Polizeipräsident Falk Schnabel güstern seggt hatt, as he de Kriminaalstatistik mit vörstellt hett. De Tahl vun de Straafdaten is verleden Johr üm veer Perzent wat na ünnen gahn. Na baven gahn sünd aver de Tahlen, wat de Delikten mit Scheetiesens angahn deit. Alltohoop is 24 Mal scharp wat schaten worrn – so veel, as de letzten Johrn al, siet 2015 nich mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch