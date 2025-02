Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr Ne’e ARD-Düütschlandtrend

In goot een Week finnt de Bunnsdagswahl statt. Un bi de Lüüd hett sik meist kuum wat ännert, woans se jümehr Krüüz maken deen. Dat is ut den ne’en ARD-Düütschlandtrend ruttolesen. De Union kummt dorna to uurdelen op 32 Perzent un kann dormit ’n lütt beten wat toleggen. Achteran kummt denn de AfD mit 21 Perzent. De SPD un de Grönen liegt jeedeen bi 14 Perzent. De Linkspartei kummt op 6 Perzent. De FDP un dat BSW kaamt beide in düsse Ümfraag nich över de 5-Perzent-Mark henweg.

