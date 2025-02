Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr Mann is bi Striet vun Auto överföhrt worrn

In Allermeuh hett dat güstern Avend twüschen veer Lüüd en Striet geven, de an’n Enn denn över Stüer gahn is. So as de Polizei dat seggt hett, hebbt sik de veer toeerst in en Auto streden hatt. Achteran güng de ganze Saak denn buten wieder. Bet denn mitmal een vun jüm dör en annern mit en Metz licht wat bi to Schaden kamen is. De Keerl, de dat Metz harr, de is denn vun en drütte Person mit’n Auto överföhrt worrn un kööm dorbi denn swoor wat bi to Schaden. An’n Enn sünd denn all veer Lüüd fastnahmen worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch