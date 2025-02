Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr Fridays for Future röppt to’n Klimastriek op

Goot een Week vör de Bunnsdagswahl röppt Fridays for Future vundaag nu wedder in ganz Düütschland to’n Klimastriek op. Demos sünd an mehr as 150 Steden in Düütschland plaant – ok hier bi uns in Hamborg. Op’n Raathuusmarkt rekent de Organisaters mit 7.000 Lüüd, de dor henkamen doot.

