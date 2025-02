Stand: 14.02.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd wedder veel Wulken ünnerwegens, meisttiets blifft dat dröög un de Sünn kummt denn ok mal ’n beten wat rut. Liekers kann dat aver hier un dor ok noch mal ’n lütt beten wat sneen oder grieseln bi Temperaturen vun nich mehr as twee Graad. In’e Nacht gaht de Temperaturen denn rünner op bet to minus veer Graad. Un morgen süht dat denn meist jüst so ut as vundaag, man mit’n lütten Tick mehr wat an Sünn.

