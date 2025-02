Stand: 13.02.2025 09:30 Uhr Hamborg schall en Dublin-Zentrum kriegen

Hamborg plaant en zentrale Steed för flücht Lüüd, wo se denn Dublin-Zentrum to seggen doot. Henkamen schall dat in Rahlsteed un dor schüllt denn flücht Lüüd ünnerkamen un versorgt warrn, för de egens en anner Land tostännig is neemich dat Land, in dat se ok inreist sünd. In sone Fäll warrt ok vun sonöömte Dublin-Fäll vun snackt. Twee bet veer Weken lang schüllt de Lüüd dorblieven. Dorna schüllt se denn in dat Land afschaven warrn, wat egens tostännig is. Düsse Plaans hett Binnensenater Andy Grote güstern vörstellt. So as Binnenministersch Nancy Faeser dat seggen deit, is Hamborg denn dat eerste Bunnsland, wo dat denn so en Dublin-Zentrum geven deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch