Stand: 13.02.2025 09:30 Uhr Warnstreik in’n apentlichen Deenst

Flooghaven, Elvkinner-Kitas, Krankenhüüs un Müllaffuhr: Vundaag streikt de Arbeitslüüd in den apentlichen Deenst. Opropen to düssen Warnstreik hett de Warkschop Ver.di. Se will dormit vöraf Druck maken bevör de neegste Runn in de Tarifverhanneln losgahn deit. De Elvkinner-Kitas beedt en Nootfalldeenst an, wat dat Oppassen un Betüdeln vun de Kinner angahn deit. Un ok bi de Asklepios-Krankenhüüs un dat UKE hebbt se in de Tiet vun düssen Streik en Nootfallplaan. De Arbeitslüüd bi de Stadtreinigen wüllt veer Daag lang jümehr Arbeit daalleggen. Opstunns gifft dat een Kundgeven. Mehr dorto höört Ji glieks in üm un bi 10 Minuten vun uns Reporter hier bi NDR 90,3.

