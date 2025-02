Stand: 13.02.2025 09:30 Uhr Trump un Putin hebbt mit’nanner snackt

US-Präsident Donald Trump hett nu mit Russlands Präsident Wladimir Putin an’t Telefon snackt. Un nu bald will he sik ok mit em drapen, üm över Fredensverhanneln mit de Ukrain to snacken. De Kreml sä, dat dat stimmen dee, dat sik de beiden ünner’nanner uttuuscht harrn. Bavento snack Trump ok mit den ukrain‘schen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, de düsse Saak, de Trump nu anstötten dee, gootheten dee.

