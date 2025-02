Stand: 13.02.2025 09:30 Uhr In Barmbeek is schaten worrn

Güstern Avend geev dat an’n Bahnhoff Barmbeek en groten Polizeiinsatz. Denn dor is en Keerl in’t Gesicht to Schaden kamen, wiel dat mit en Gaspistool schaten worrn is. De Keerl müss na’t Krankenhuus hen. So as de Polizei dat seggen deit, stickt achter de ganze Saak en Striet twüschen den 35 Johr olen Keerl un en noch Unbekannten, de bi en Dönerladen stahn hett. De Mann, de dat maakt hett, is noch op de Flucht.

