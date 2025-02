Stand: 13.02.2025 09:30 Uhr HSV-Footballspelerschen staht in’t Halffinaal

Dat hett dat nu al siet 23 Johr nich mehr geven: De Football-Froenslüüd vun’n HSV staht nu bi’n DFB-Pokaal in dat Halffinaal, denn se hebbt güstern Avend in dat Volksparkstadion Mönchengladbach mit twee to null na Huus henschickt. Tokamen Maandag warrt denn utloost, gegen wat för en Manschop se denn in dat Halffinaal spelen doot.

