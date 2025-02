Stand: 13.02.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

So as dat nu is, blifft dat egens den ganzen Dag över: Sünd veel Wulken ünnerwegens, tietwies kann dat ’n beten wat sneen un glatt warrn, deelwies kann dat ok’n beten wat regen un dat Ganze denn bi Temperaturen vun nich mehr as twee Graad. Morgen is dat denn ’n beten wat dröger un de Sünn kummt mit Schangs denn ok noch‘n beten wat rut. Man de Temperaturen kaamt ok dor denn ok nich veel wat över twee Graad henweg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.02.2025 | 09:30 Uhr

