Stand: 12.02.2025 09:30 Uhr Togunfall in Rönnborg

Na dat Togunglück Süden vun Hamborg is jümmer noch nich rut, wann een wedder richtig op de Streek föhren kann. Güstern Middag is an’n Bahnövergang Rönnborg en ICE mit en Sadeltog tosamenstött. Den 34 Johr olen LKW-Fohrer, den hebbt se middelwiel fastnahmen. Em warrt fohrlässige Töten un en gefährlichen Ingreep in den Bahnverkehr vörsmeten. Bi den Unfall is en 55 Johr olen Fohrgast storven, 25 Minschen sünd bavento to Schaden kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch