Stand: 12.02.2025 09:30 Uhr

Wo faken is al gegen dat Cannabis-Gesett verstött worrn? Dat hett de Hamborger CDU den Senaat fraagt. Denn siet teihn Maand, dor dörv Cannabis nu ünner strikte Oplagen konsumeert warrn. Un gegen de Oplagen, dor is 92 mal gegen verstött worrn. Vör allen is in de Sicht vun Scholen oder Speelplätz kifft worrn. (42 Bußgeller hebbt se verdeelt). CDU-Fraktschoonschef Dennis Thering will, dat de Cannabis-Legaliseren na de Bunnsdagswahl wedder trüchnahmen warrt.

