Stand: 12.02.2025 09:30 Uhr Jobafbo in Rahlsteed

Bi dat Ünnernehmen Quest One in Rahlsteed, dor wüllt se in’n groten Stil Jobs strieken. Dor warrt wichtige Delen för Elektrolyseure boot, mit de Waterstoff maakt warrn kann. As Grund seggt se, dat de Waterstoffwirtschop nich so wassen deit, as se dacht harrn. Dorüm will Quest One in Hamborg un Augsburg all tohoop 120 Arbeitsplätz afboen – wenn’t geiht ahn betriefsbedingte Künnigen.

