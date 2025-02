Stand: 12.02.2025 09:30 Uhr Olympia in Hamborg?

Knapp 80 Perzent vun de Hamborger Ünnernehmen, de meent, dat sik de Stadt för de Olymp’schen Spelen 2040 bewarven schall. Dat is bi en Forsa-Ümfraag rutsuert. De Ünnernehmen hööpt ünner annern, dat Hamborg so internatschoonal noch bekannter warrt. Bi de Sportgala güstern in de Hannelskamer is Owen Ansah to’n Sportler vun‘t Johr wählt worrn. Hamborgs Sportlersch vun’t Johr, dat is de Golfersch Esther Henseleit. As Team hebbt se de Beachvolleyballer Clemens Wickler un Nils Ehlers uttekend.

