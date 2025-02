Stand: 11.02.2025 09:30 Uhr HHLA will bet 2036 nüms entlaten

De Havenbedriever HHLA seggt siene Arbeitslüüd nu to, dat bet 2036 nüms vun jüm entlaten warrt. So steiht dat in den ne’en Soziaal- un Ännerntarifverdrag vun dat grote Hamborger Havenünnernehmen binnen to lesen. Egens bringt de HHLA siene Terminals op Vördermann. Un so gifft dat denn weniger to doon, wiel dat dor denn ok veel wat vun sülvst lopen schall. Man de Plaan is, dat de Arbeitslüüd ne‘e Opgaven kriegen doot. Dör dat ganze Ümmodeln schall de HHLA denn an’n Enn mit den Wettbewarv beter torechtkamen.

