Plaan för günstig Boen

Woans kunn dat gahn, dat een Wahnruum boen deit un dat denn billiger is as normalerwies? De Anter op düsse Fraag steiht in den ne’en Katalog mit den Naam „Hamborg-Standard“ binnen. Mit düssen Katalog schall dat Boen denn allens wat gauer un de Hüern na ünnen gahn. Een vun de eersten Projekten in düsse Saak, wo denn dusendnegenhunnert Wahnen binnen sünd, treckt se in dat Willemsborger Raathuusviddel hooch. Man Börgermeister Peter Tschentscher sä al, dat dat Ganze noch wat duern deit. Denn wenn een jedet Johr teihndusend Bogenehmigen, de se planen doot, op’n Weg bringt, denn warrt een dat eerst in teihn Johr marken.

