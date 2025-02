Stand: 11.02.2025 09:30 Uhr Töll op Stahl un Aluminium

US-Präsident Donald Trump hett siene Ankünnigen wohrmaakt: De Import vun Stahl un Aluminium kriggt nu ne’e Töll bavento. Den Besluss dorto hett Trump nu in dat Witte Huus ünnerschreven. Gellen deit dat Ganze af 4. März. Af dor mutt een denn bi Stahl un Aluminium, wenn een dat na de USA in’t Land renhalen deit, fiefuntwintig Perzent bavento betahlen. De Bunnsregeren, man ok de EU harrn de Regeren in’e USA vöraf al wohrschaut hatt, dat to doon.

